Motocross MXGP, orari fine settimana GP Spagna 2021: programma, tv, streaming (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Mondiale Motocross prosegue, come tradizione, senza soluzioni di continuità e anche nel corso del prossimo fine settimana sarà in azione. Tutto è pronto, infatti, per il Gran Premio di Spagna 2021, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP. Si entra ufficialmente nel rush finale di questo campionato così vibrante, dato che successivamente vivremo, tutti d’un fiato, i trittici di Pietramurata e Mantova che chiuderanno ufficialmente l’annata. Sul tracciato di Xanadù tornerà in scena la splendida battaglia della classe regina edizione 2021, un campionato mai così imprevedibile e combattuto. Uno spettacolo come non si vedeva ormai da diversi anni. Dopo la tappa francese, infatti, la classifica generale vede nuovamente al comando Jeffrey Herlings con 460 punti contro i ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Mondialeprosegue, come tradizione, senza soluzioni di continuità e anche nel corso del prossimosarà in azione. Tutto è pronto, infatti, per il Gran Premio di, tredicesimo appuntamento del Mondiale. Si entra ufficialmente nel rush finale di questo campionato così vibrante, dato che successivamente vivremo, tutti d’un fiato, i trittici di Pietramurata e Mantova che chiuderanno ufficialmente l’annata. Sul tracciato di Xanadù tornerà in scena la splendida battaglia della classe regina edizione, un campionato mai così imprevedibile e combattuto. Uno spettacolo come non si vedeva ormai da diversi anni. Dopo la tappa francese, infatti, la classifica generale vede nuovamente al comando Jeffrey Herlings con 460 punti contro i ...

