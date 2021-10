Morti sul lavoro, altre tre vittime in 24 ore nel Modenese e in Sardegna. Due feriti in codice rosso a Nerviano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Altri tre Morti sul lavoro e due infortuni in 24 ore. A Disvetro di Cavezzo, nelle campagne della Bassa Modenese un agricoltore 49enne è rimasto incastrato in un macchinario per l‘irrigazione e ha perso la vita. In Sardegna invece Gianuario Derudas, 43 anni, operaio della Ambiente Italia, è morto schiacciato da un muletto all’interno dell’Ecocentro comunale di Sassari: il mezzo si è rovesciato su un lato e lui ha cercato di salvarsi saltando giù dal mezzo, ma il muletto si è ribaltato proprio dalla sua parte. E’ stato soccorso dai colleghi ma per lui non c è stato nulla da fare. L’incidente fatale segue a poche ore di distanza quello di Antonello Porcu di Quartu, un operaio di 50 anni di un’azienda di logistica della zona industriale tra Monastir e San Sperate, nel sud Sardegna: ha perso la vita mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Altri tresule due infortuni in 24 ore. A Disvetro di Cavezzo, nelle campagne della Bassaun agricoltore 49enne è rimasto incastrato in un macchinario per l‘irrigazione e ha perso la vita. Ininvece Gianuario Derudas, 43 anni, operaio della Ambiente Italia, è morto schiacciato da un muletto all’interno dell’Ecocentro comunale di Sassari: il mezzo si è rovesciato su un lato e lui ha cercato di salvarsi saltando giù dal mezzo, ma il muletto si è ribaltato proprio dalla sua parte. E’ stato soccorso dai colleghi ma per lui non c è stato nulla da fare. L’incidente fatale segue a poche ore di distanza quello di Antonello Porcu di Quartu, un operaio di 50 anni di un’azienda di logistica della zona industriale tra Monastir e San Sperate, nel sud: ha perso la vita mentre ...

