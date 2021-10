Letizia Ortiz e quell’abito in pelle low cost (e riciclato) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo abbiamo visto sulle passerelle e nelle vetrine dei negozi, domandandoci se fosse forse un po’ troppo audace per l’ufficio. Letizia Ortiz ci dimostra che no, non lo è. Il vestito pelle, con i giusti accorgimenti, sa essere elegante e di classe. Ma non solo, anche gonne, pantaloni e giacche sono state rivalutate dalle Royals di tutto il mondo. Da Meghan Markle alla bellissima Rania di Giordania, senza dimenticarci di colei che ha sdoganato i trend nelle case reali: Lady Diana. Ecco su quali capi in pelle investire questo autunno-inverno per rimanere al passo con le tendenze royal. Il look che non ci aspettavamo da Letizia Ortiz C’è da ammetterlo, un outfit così, da una regina, non ce lo aspettavamo. In una versione completamente inedita, Letizia Ortiz ... Leggi su amica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo abbiamo visto sulle passerelle e nelle vetrine dei negozi, domandandoci se fosse forse un po’ troppo audace per l’ufficio.ci dimostra che no, non lo è. Il vestito, con i giusti accorgimenti, sa essere elegante e di classe. Ma non solo, anche gonne, pantaloni e giacche sono state rivalutate dalle Royals di tutto il mondo. Da Meghan Markle alla bellissima Rania di Giordania, senza dimenticarci di colei che ha sdoganato i trend nelle case reali: Lady Diana. Ecco su quali capi ininvestire questo autunno-inverno per rimanere al passo con le tendenze royal. Il look che non ci aspettavamo daC’è da ammetterlo, un outfit così, da una regina, non ce lo aspettavamo. In una versione completamente inedita,...

