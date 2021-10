L’AD della Rai propone di estendere il canone anche a smartphone e tablet (Di venerdì 15 ottobre 2021) In un recente incontro in commissione di Vigilanza Rai è stata avanzata la proposta di estendere il canone Rai su smartphone e tablet L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 15 ottobre 2021) In un recente incontro in commissione di Vigilanza Rai è stata avanzata la proposta diilRai suL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Alitalia dà l'addio ai cieli. L'ex compagnia di bandiera, dopo quasi 75 anni ad alta quota, si prepara all'atterr… - fanpage : “Giunti presso la sede della Cgil, Castellino si rivolgeva ad un funzionario di polizia posto a protezione della se… - bendellavedova : Il #greenpass fa parte della strategia del governo per contrastare il Covid. Una strategia che, ad oggi, si rivela… - Radio24_news : RT @lineedombra: Una questione di fede La storia di Carlo, arrabbiato con Dio per la perdita dei genitori a causa del covid, e della sua r… - maine_coon2 : @borghi_claudio Tutto iniziò con l’infame DL44 sull’obbligo vaccinale ai sanitari, votato da 3/4 della Lega (non da… -