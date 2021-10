Joele, la cacciata da Uomini e Donne. Maria: “Queso trono non può andare avanti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Joele è stato finalmente cacciato da Uomini e Donne. La puntata – registrata lo scorso 26 settembre – è andata in onda solo oggi. Ad inaugurare le danze è stata come sempre Maria De Filippi, che ha dichiarato: “Questa trasmissione nasce perché due persone si conoscano e si piacciono. Può anche capitare che due persone si piacciono così tanto che hai voglia di sentirlo subito e non c’è nulla di male, no? Però per correttezza quando succedono queste cose noi non possiamo far finta di nulla. Ci sono persone che vengono qua con delle aspettative”. A questo punto la conduttrice ha mandato in onda il filmato incriminato, dove si sente chiaramente Joele dire alla sua corteggiatrice Ilaria di riseguire su Instagram un suo amico, in modo così da sentirsi anche extra Uomini e ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 ottobre 2021)è stato finalmente cacciato da. La puntata – registrata lo scorso 26 settembre – è andata in onda solo oggi. Ad inaugurare le danze è stata come sempreDe Filippi, che ha dichiarato: “Questa trasmissione nasce perché due persone si conoscano e si piacciono. Può anche capitare che due persone si piacciono così tanto che hai voglia di sentirlo subito e non c’è nulla di male, no? Però per correttezza quando succedono queste cose noi non possiamo far finta di nulla. Ci sono persone che vengono qua con delle aspettative”. A questo punto la conduttrice ha mandato in onda il filmato incriminato, dove si sente chiaramentedire alla sua corteggiatrice Ilaria di riseguire su Instagram un suo amico, in modo così da sentirsi anche extrae ...

trash_italiano : MARIA IO SONO STANCO. POTEVAMO INIZIARE CON LA CACCIATA DI JOELE. #uominiedonne - trash_italiano : Io che aspetto al cacciata di Joele che non arriva mai: - Loveisl29659016 : RT @frabiziovalerio: IO MENTRE MI GODO LA CACCIATA DI JOELE #uominiedonne - Honeyxvmoon : ATO FACENDO LEZIONE E NON POSSO VEDERE LA CACCIATA DI JOELE VOGLIO PIANGERE #UominieDonne - scrabionata : Due settimana aspettando la cacciata di Joele e quando va in onda? Oggi che non posso vedere, non è questa la vita… -