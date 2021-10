Inter, Moratti: «Con la Lazio sono sempre belle partite» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massimo Moratti ha parlato a Radiosei presentando la sfida tra la sua Inter e la Lazio: le dichiarazioni dell’ex presidente Massimo Moratti ha parlato a Radiosei presentando la sfida tra la sua Inter e la Lazio. Le parole dell’ex presidente nerazzurro raccolte da Laziopress.it. Lazio-Inter – «Lazio-Inter solitamente è una bella partita, a parte il brutto ricordo del 5 Maggio (ride, ndr). Non ci sono mai state grosse polemiche o livori tra i due club, la Lazio ha sempre avuto la tradizione di buoni giocatori come l’Inter. Per questi motivi abbiamo sempre visto un bel calcio». LEGGI L’InterVISTA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massimoha parlato a Radiosei presentando la sfida tra la suae la: le dichiarazioni dell’ex presidente Massimoha parlato a Radiosei presentando la sfida tra la suae la. Le parole dell’ex presidente nerazzurro raccolte dapress.it.– «solitamente è una bella partita, a parte il brutto ricordo del 5 Maggio (ride, ndr). Non cimai state grosse polemiche o livori tra i due club, lahaavuto la tradizione di buoni giocatori come l’. Per questi motivi abbiamovisto un bel calcio». LEGGI L’VISTA ...

