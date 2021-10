In Giappone per “colpa” della pandemia è picco di suicidi tra gli studenti (Di venerdì 15 ottobre 2021) In Giappone il suicidio è considerato uno dei problemi più gravi del Paese, data la sua elevata incidenza tra la popolazione. Il report del Ministero dell’Istruzione Giapponese ha svelato che nel 2020 ben 415 studenti si sono tolti la vita. Tra loro quattordici bambini delle elementari. Giappone, +31% di suicidi tra gli studenti a causa della pandemia In Giappone l’isolamento portato dalla pandemia ha fatto innalzare il tasso dei suicidi fra i giovanissimi del 31% rispetto all’anno precedente. Nel 2020 415 studenti, tra alunni di elementari, medie e superiori, si sono suicidati. Nel 2019 erano stati 317. A renderlo noto è il Ministero dell’Istruzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inilo è considerato uno dei problemi più gravi del Paese, data la sua elevata incidenza tra la popolazione. Il report del Ministero dell’Istruzionese ha svelato che nel 2020 ben 415si sono tolti la vita. Tra loro quattordici bambini delle elementari., +31% ditra glia causaInl’isolamento portato dallaha fatto innalzare il tasso deifra i giovanissimi del 31% rispetto all’anno precedente. Nel 2020 415, tra alunni di elementari, medie e superiori, si sono suicidati. Nel 2019 erano stati 317. A renderlo noto è il Ministero dell’Istruzione ...

