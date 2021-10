Il Reddito di cittadinanza protagonista di un duro confronto all’interno del governo | ma Draghi tira dritto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Premessi i costi eccessivi che comporta per lo Stato, ma derivati in gran parte dalla pessima gestione, e dall’atavico cinismo di migliaia di ‘furboni’ in realtà, nella sua sostanza, ildirappresenta spesso l’unica fonte di sopravvivenza per centinaia di migliaia di famiglie dove, giunti alla ‘veneranda’ età (lavorativa) di 50 anni, molti padri di famiglia si trovano improvvisamente a spasso. Dunque, se ben gestito e regolamentato (certo no per giovani capaci e volenterosi), il Rdc – che piaccia o meno – è oggi l’unica forma di civile e democratica assistenza pratica. Rdc al centro di un durissimocon Lega, FI e Iv da una parte, e M5s, Pd edall’altra Tuttavia queste ore, intorno a questa ‘provvidenziale’ misura sociale, è in atto una dura battaglia...

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

21.07 Giorgetti:inaccettabili risorse"Sì al finanziamento, ma per la Lega è inaccettabile che la copertura della norma degli ultimi tre mesi deldiera stata sbagliata". Così il ministro per lo Sviluppo economico, Giorgetti. "Auspico che la versione finale del decreto legge non contenga questa norma con 40 milioni di euro ...La domanda sarà rigettata anche in presenza di erogazioni deldi. Particolare attenzione merita invece il fatto che in caso di cariche pubbliche per le quali ci sia stata ...Reddito di cittadinanza, Giancarlo Giorgetti e la Lega non ci stanno: «Inaccettabile togliere soldi ai pensionamenti per la copertura finanziaria». Queste le parole dette oggi ...Ultime limature al testo: conterà su una dote di 19-20 miliardi. Per i 180 euro al mese varrà tetto Isee fino a 15mila euro ...