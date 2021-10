Green pass obbligatorio tra le proteste, a Trieste comincia lo sciopero: cosa succede nei porti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Green pass è obbligatorio da oggi 15 ottobre e in questa prima giornata l’allerta è piuttosto alta. Il dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato una circolare in cui non si esclude che l’avvio del “nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione“, si legge anche facendo riferimento alle dure proteste dello scorso fine settimana a Roma. Anche il capo della polizia Lamberto Giannini ha inviato a questori e prefetti una circolare avvisando su possibili “azioni improntate all’illegalità” a “danno di obiettivi esposti” al rischio, ma ”anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a opposti estremismi“. Trieste: sciopero e manifestazioni dei portuali Nella serata di ieri è stato confermato lo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilda oggi 15 ottobre e in questa prima giornata l’allerta è piuttosto alta. Il dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato una circolare in cui non si esclude che l’avvio del “nuovo provvedimento possa costituire il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della contestazione“, si legge anche facendo riferimento alle duredello scorso fine settimana a Roma. Anche il capo della polizia Lamberto Giannini ha inviato a questori e prefetti una circolare avvisando su possibili “azioni improntate all’illegalità” a “danno di obiettivi esposti” al rischio, ma ”anche con possibili episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a opposti estremismi“.e manifestazioni dei portuali Nella serata di ieri è stato confermato lo ...

