Green Pass: da oggi è obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati (Di venerdì 15 ottobre 2021) La certificazione verde da oggi 15 ottobre andrà mostrata per accedere a tutti i luoghi di lavoro, anche per i lavoratori domestici. La guida su controlli, sanzioni e validità, chi deve verificare, quali app si possono usare, come si scarica il Green Pass e chi può ottenere...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - ClaudioNY77 : RT @dottorbarbieri: #ILLY: Se i ribelli al Green Pass bloccassero i varchi del porto di #Trieste, mi auguro un intervento immediato e decis… - dott_Gatti : La contraddizione è che all'accesso di un qualsiasi ente pubblico da oggi ti controllano il green pass chi il green… -