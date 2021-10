(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tornano leFai d', in questa decima edizione dedicata alla memoria di Angelo Maramia , già direttore generale del Fai, che offrono la possibilità di visitare in tutta Italia strutture,...

Advertising

catjolras : @adrianaagolia Onestissimo, fai entrambe le giornate? - FVGlive : Arrivano le Giornate Fai d'Autunno in #FVG?? Questo #weekend lasciatevi sorprendere dalle bellezze che ci circonda… - songase975 : RT @qnazionale: Giornate Fai d'autunno 2021: 10 luoghi da vedere normalmente inaccessibili - qnazionale : Giornate Fai d'autunno 2021: 10 luoghi da vedere normalmente inaccessibili - SassiLive : IL 16 OTTOBRE CONVEGNO A TRICARICO PER LE GIORNATE FAI D’AUTUNNO -

Ultime Notizie dalla rete : Giornate Fai

Tornano led'autunno , in questa decima edizione dedicata alla memoria di Angelo Maramia , già direttore generale del, che offrono la possibilità di visitare in tutta Italia strutture, private e ...di Monica De Santis Il 16 e il 17 ottobre torna la grande festa delled'Autunno, la più importante manifestazione dedicata al patrimonio artistico e culturale italiano. In questa occasione la Fondazione Ravello riapre al pubblico la Torre Maggiore di Villa ...Dal Piemonte alla Toscana: al via la decima edizione, dedicata a Angelo Maramia, che offre la possibilità di visitare in tutta Italia strutture normalmente precluse al pubblico ...Tornano le Giornate FAI, la più importante manifestazione dedicata al nostro patrimonio artistico, culturale e naturalistico, giunta alla sua decima ...