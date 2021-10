Ginnastica artistica | Mondiali 2021 | come vederli in diretta tv e streaming Palinsesto e programma Rai e OA Sport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Le Finali deidisaranno trasmesse dalla Rai. Oggi è stato comunicato iltv edella rassegna iridata, ina Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Gli atti conclusivi del concorso generale individuale andranno in onda su Rai, intv, nelle mattine di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre. Le Finali di Specialità saranno invece coperte in questo modo, sempre su Rai: sabatotv dalle 09.00 alle 09.45 e dalle 11.15 alle 12.00, domenica dalle 11.15 alle 13.15. Gli atti conclusivi sui singoli attrezzi potranno però essere seguiti nella loro interezza insu Rai ...

Coninews : Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam… - tripps42 : i mondiali di ginnastica artistica verranno trasmesse su rai sport +hd giovedì 21/10: 10:55-13:50 all-around femmin… - LIRRIVERENTE3 : Carlo Macchini si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica.L’azzurro è infatti uno de… - peterkama : Carlo Macchini si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica.L’azzurro è infatti uno de… - Fede_not_berna : @CarlettoLecler1 @IntrisoRoma Di cosa? Di ginnastica artistica? -

'Siccome questa Olimpiade di Tokyo è slittata di un anno, la prossima è più vicina. Se dovessi star bene fisicamente e non provare più dolore saltando non escluderei di poterci provare ancora una ...Il 50° Campionato Mondiale dimaschile e femminile sarà trasmesso su Rai Sport HD con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Carmine Luppino. Giovedì 21 ottobre la finale All - Around ...Le Finali dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica saranno trasmesse dalla Rai. Oggi è stato comunicato il palinsesto tv e streaming della rassegna iridata, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 1 ...A Verissimo la campionessa Vanessa Ferrari racconta i sacrifici e le operazioni subite prima di vincere le Olimpiadi di Tokyo 2020 ...