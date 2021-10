Frodi ittiche | come tutelarsi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Mangiare pesce è molto importante dal momento che si tratta di un cibo che fa bene all'organismo. Attenzione però a quello che si compra: lesono sempre dietro l'angolo. Per questo ...

Leggo.it

Mangiare pesce è molto importante dal momento che si tratta di un cibo che fa bene all'organismo. Attenzione però a quello che si compra: lesono sempre dietro l'angolo. Per questo andrebbe comprato da un rivenditore di fiducia. Certo i controlli ci sono e vengono fatti, ma sono a campione. Foto: Shutterstock Music: '...I tipi dialimentari più comuni sono la sostituzione di speciee la vendita di prodotti decongelati spacciati per freschi. La lotta alleperò non si limita solo a queste due ...L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha pubblicato un video sulle frodi alimentari che riguardano pesce e crostacei ...Dal 01 al 07 ottobre, sotto il coordinamento del Centro di Controllo di Area della Pesca della Direzione Marittima di Bari (6°C.C.A.P.), è stata predisposta u ...