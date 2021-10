Ercolano | scoperti i resti dell’ultimo “fuggiasco” durante gli scavi

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli archeologi interessati dalla campagna di scavo a Pompei edhanno fatto un’ultima e straordinaria scoperta. Si tratta deidi un uomo definito già “il“. L’uomo, infatti, era probabilmente in fuga dell’eruzione del Vesuvio quando ha perso la vita travolto da una valanga. Il direttore del Parco Archeologico Francesco Sirano ha già anticipato l’entusiasmo generale dichiarando che si tratta di “un ritrovamento da cui ci aspettiamo moltissimo”.tuisce lo scheletro del “” L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ci offre un’istantanea sulla vita dei Romani del I secolo. Eppure glidi Pompei edcituiscono allo stesso tempo la fotografia di una tragedia in cui l’uomo non ha ...