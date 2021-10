Eni seleziona le migliori startup per soluzioni innovative “Communications Data Mining”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Eni, in collaborazione con Cariplo Factory, ha annunciato i vincitori della call per”, l’iniziativa di open innovation orientata alanalytics con lo scopo di monitorare e ottimizzare i processi di comunicazione e le interazioni con gli stakeholder. Delle 8coinvolte nel Selection Day, sono statete 3 realtà: BLACKBIRD.AI, DATRIX e ASC27 per aver sviluppato le proposte a più alto potenziale innovativo. Questeavvieranno un percorso di approfondimento con Eni per individuare possibili aree di cooperazione, riservandosi la possibilità di attivare una futura collaborazione. I team di innovatori potranno confrontarsi con Eni e, con il supporto di Cariplo Factory, mettere alla ...

Il Selection Day è il risultato di un percorso progettuale iniziato a luglio con il coinvolgimento delle unità di Comunicazione esterna e Digital & Information Technology di