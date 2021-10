DOPO LA PARTECIPAZIONE AD X FACTOR 2021, SARAI PUBBLICA “GIF”, UN BRANO CHE INCORNICIA IL PASSATO PER TORNARE A GUARDARE AL FUTURO (Di venerdì 15 ottobre 2021) DOPO la PARTECIPAZIONE alla quattordicesima edizione di X FACTOR Italia, durante la quale ha conquistato giudici e pubblico, ed il successo ottenuto con le sue precedenti release – “Ci hai perso tu” e “Laissez-faire” – la brillante ed energica cantautrice capitolina SARAI torna con “Gif”, acronimo di “Guardarti in faccia” (The Bluestone Records/Believe Digital), il suo nuovo singolo. Ascolta su Spotify. Il BRANO, scritto dalla stessa artista e prodotto da Reb the prod per Talentoliquido/The Bluestone Records – con mix e mastering a cura del Container Audio Room di Roberto Proietti Cignitti -, cattura ed emoziona sin dal primo ascolto, mettendo in luce la versatilità di SARAI, che attraverso la sua vocalità intensa, raffinata e ricca di sfumature, in grado di abbracciare l’intero ... Leggi su cityroma (Di venerdì 15 ottobre 2021)laalla quattordicesima edizione di XItalia, durante la quale ha conquistato giudici e pubblico, ed il successo ottenuto con le sue precedenti release – “Ci hai perso tu” e “Laissez-faire” – la brillante ed energica cantautrice capitolinatorna con “Gif”, acronimo di “Guardarti in faccia” (The Bluestone Records/Believe Digital), il suo nuovo singolo. Ascolta su Spotify. Il, scritto dalla stessa artista e prodotto da Reb the prod per Talentoliquido/The Bluestone Records – con mix e mastering a cura del Container Audio Room di Roberto Proietti Cignitti -, cattura ed emoziona sin dal primo ascolto, mettendo in luce la versatilità di, che attraverso la sua vocalità intensa, raffinata e ricca di sfumature, in grado di abbracciare l’intero ...

Advertising

Newsinunclick : SARAI PUBBLICA “GIF”, UN BRANO CHE INCORNICIA IL PASSATO PER TORNARE A GUARDARE AL FUTURO - energiadelsole2 : RT @Rvaticanaitalia: #Sinodo, intervista al teologo Piero Coda: 'È l'avvenimento più importante dopo il Concilio. Per la prima volta in due… - ciaoupit : Appuntamento dal 30 marzo al 5 aprile 2022 a Ginevra per Watches & Wonders che vedrà la partecipazione di circa 40… - pphc_it : ?? Il prossimo appuntamento #LIVE con #PPHC è per martedì 19 ottobre Tra gli ospiti, Niccolò Cusumano, docente di G… - LoiRaffaele : Non so voi, ma dopo una lunga partecipazione sui social (perché Irc, Winmx, etc etc erano i social di 20+ anni fa)… -

Ultime Notizie dalla rete : DOPO PARTECIPAZIONE DPO: come costruire il sistema privacy dell'impresa Dopo aver eseguito al meglio le attività concordate con il DPO, i partecipanti illustreranno i "... I requisiti per la partecipazione al corso sono la conoscenza della normativa vigente e l'esperienza ...

Al via EIN PROSIT XXII edizione dal 20 al 24 ottobre 2021 Anche quest'anno, come per le passate edizioni, Ein Prosit vedrà la partecipazione di alcuni tra i ... dell'importanza e della struttura dell'evento si sottolinea che dopo la ventunesima edizione, Ein ...

MONTENERO, LA GENESIS RIENTRATA IN PORTO DOPO LA PARTECIPAZIONE ALLA BARCOLANA DI TRIESTE Molise Web aver eseguito al meglio le attività concordate con il DPO, i partecipanti illustreranno i "... I requisiti per laal corso sono la conoscenza della normativa vigente e l'esperienza ...Anche quest'anno, come per le passate edizioni, Ein Prosit vedrà ladi alcuni tra i ... dell'importanza e della struttura dell'evento si sottolinea chela ventunesima edizione, Ein ...