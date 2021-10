Dark Souls 3 vs. Bloodborne in un video che vede combattere i boss dei DLC (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il motore grafico di FromSoftware non è più un segreto per gli sviluppatori di mod, che è stato utilizzato da tempo, tra l'altro, per trasferire elementi tra i diversi capitoli della serie. Ora è il momento per un duello insolito che vede Gael il Cavaliere Schiavo di Dark Souls 3 combattere contro Orfano di Kos di Bloodborne. Come si evince dal titolo del video, la battaglia viene chiamata "finale" perché stiamo parlando dei boss finali, non solo delle versioni base dei giochi, ma anche delle espansioni DLC. In questo caso, il campo di battaglia è Dark Souls 3, in cui è stato trasferito il nemico di Bloodborne, insieme a una serie di animazioni e script dell'intelligenza artificiale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il motore grafico di FromSoftware non è più un segreto per gli sviluppatori di mod, che è stato utilizzato da tempo, tra l'altro, per trasferire elementi tra i diversi capitoli della serie. Ora è il momento per un duello insolito cheGael il Cavaliere Schiavo dicontro Orfano di Kos di. Come si evince dal titolo del, la battaglia viene chiamata "finale" perché stiamo parlando deifinali, non solo delle versioni base dei giochi, ma anche delle espansioni DLC. In questo caso, il campo di battaglia è3, in cui è stato trasferito il nemico di, insieme a una serie di animazioni e script dell'intelligenza artificiale. Leggi altro...

spaziogames : Uno scontro all'ultimo sangue. #Bloodborne #DarkSouls3 - GamingToday4 : Dark Souls 3 vs Bloodborne: i boss finali dei DLC si sfidano in video, chi vince? - IlConigli0 : @santaseraf Hahahaha quella è la meravigliosa telecamera di dark souls! Per non parlare di quando si scontra con i… - IlConigli0 : Il nemico che trovo più fastidioso in ?? Dark Souls 1 ?? Dark Souls 2 ?? Dark Souls 3 - RainbowFelix_ : literalmente so dark souls e bloodborne, que merda eh essa vsff -