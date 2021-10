COP26 | prevista la partecipazione di Obama a Glasgow

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’ex presidente statunitense Baracksi recherà aper il vertice internazionale per il clima. L’inizio dell’evento è previsto per la fine di questo mese. L’ufficio diha riferito che quest’ultimo farà una serie di osservazioni sul cambiamento climatico. saranno inoltre presenti diversi funzionari chiave dell’amministrazione Biden. Anche Barackprenderà parte

Gli Stati Uniti, la Cina e l'India stanno guidando la crescitadel consumo di carbone. I ... Con il vertice dei leader del G20 a Roma e il verticea Glasgow ormai a poche settimane, il ...La produzione in serie su piccola scala èper il prossimo anno, con la produzione di massa ... "Proprio come le nazioni del mondo si riuniscono allaper affrontare il cambiamento ...L'ex presidente USA Barack Obama intende partecipare al vertice internazionale per il clima COP26 a Glasgow la fine di questo mese.In vista della Cop26, abbiamo sentito Valeria Barbi, politologa e naturalista, una degli Ambassadors del Patto europeo per il clima.