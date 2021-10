Chiusi due canali Telegram che vendevano Green pass falsi: un certificato costava 250 euro (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' vergognoso dover ancora ricorrere a sotterfugi del genere, ed è anche da sciocchi se pensiamo che il vaccino non ha costi. La Procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' vergognoso dover ancora ricorrere a sotterfugi del genere, ed è anche da sciocchi se pensiamo che il vaccino non ha costi. La Procura distrettuale di Catania ha disposto il sequestro preventivo di ...

Advertising

thomasgagliard1 : Ho letto che due ex M5S si sono chiusi in un ufficio per protesta contro il GreenPass ! Ciao Belli ci rivediamo a Gennaio , speriamo - EForenzi : Diciamo che quei due possono restare chiusi nella stanza à outrance. Non forzerei in nessun modo, né distoglierei… - PasCoNaples : @BarillariDav Due deficienti. Bello fare i rivoluzionari chiusi in ufficio e con lo stipendio regolare sul conto eh? - globalistIT : - FaNaTiKo10 : @pietrogal Anche del Piero Inzaghi non era male, ma Alex e David si trovavano ad occhi chiusi.. e quando due attacc… -