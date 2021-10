Chelsea | Lukaku torna ad allenarsi in gruppo

Leggi su footdata

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Romeluha preso parte all’allenamento completo con ile dovrebbe essere pienamente ristabilito dall’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la partita di Nations League del Belgio contro l’Italia.era stato protagonista nella prima gara di Nations League contro la Francia, segnando un gol che non è bastato ai Diavoli Rossi ad evitare la sconfitta. Il recupero diè una buona notizia per il manager dei Blues Thomas Tuchel in vista di una settimana impegnativa con le partite contro Brentford e Norwich in Premier League e il Malmoe in Champions League.