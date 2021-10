Cgil, partito Insieme a Lamorgese: "Sia severa l'opera di prevenzione e contenimento violenza" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sig.ra Ministra, Insieme la invita a svolgere una severa opera di prevenzione e contenimento di ogni forma di violenza nelle manifestazioni pubbliche e la sostiene in un'azione di fermo chiarimento di quegli atti che potrebbero configurare anche gli estremi richiamati dalla XII norma transitoria della nostra Costituzione (divieto di ricostituzione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista, ndr)". E' quanto si legge in una lettera visionata dall'Adnkronos inviata oggi, in vista della manifestazione di domani, dal Coordinamento nazionale di Insieme, nuovo partito politico laico e cattolico, alla ministra degli Interni, Luciana Lamorgese. "Insieme, come tutti gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sig.ra Ministra,la invita a svolgere unadidi ogni forma dinelle manifestazioni pubbliche e la sostiene in un'azione di fermo chiarimento di quegli atti che potrebbero configurare anche gli estremi richiamati dalla XII norma transitoria della nostra Costituzione (divieto di ricostituzione in qualsiasi forma del discioltofascista, ndr)". E' quanto si legge in una lettera visionata dall'Adnkronos inviata oggi, in vista della manifestazione di domani, dal Coordinamento nazionale di, nuovopolitico laico e cattolico, alla ministra degli Interni, Luciana. ", come tutti gli ...

