Calciomercato Juventus | idea per la difesa | può arrivare a zero

La Juventus starebbe pensando ad Alessio Romagnoli per la difesa. Il calciatore del Milan ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2022, per questo (in caso di mancato rinnovo) si libererebbe a parametro zero. Il classe 1995 a breve incontrerà la dirigenza rossonera. Qualora non dovesse arrivare l'intesa, il calciatore potrebbe candidarsi per un futuro in maglia bianconera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe essere proprio Romagnoli il nome per il dopo Chiellini. Non solo la Juventus sta monitorando la situazione relativa al giocatore nato ad Anzio, infatti anche la Lazio osserva attentamente la questione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

