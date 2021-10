Switch OLED in un video teardown che ci porta all'interno della nuova console di Nintendo (Di giovedì 14 ottobre 2021) La differenza più grande e più evidente tra l'originale Nintendo Switch e il nuovo Switch OLED è il display, ma ci sono anche alcune modifiche all'interno della console. iFixit ha aperto uno degli ultimi modelli, scoprendo circuiti stampati ridisegnati, raffreddamento modificato e spazio di archiviazione non più modulare al suo interno. A parte il display, l'esterno di Switch OLED sfoggia alcune nuove caratteristiche di design. C'è il cavalletto a livello della console, altoparlanti ridisegnati, lo slot per le cartucce meno curvo e le guide Joy-con più stabili. Tutti questi nuovi pezzi esterni significano che anche all'interno di Switch ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) La differenza più grande e più evidente tra l'originalee il nuovoè il display, ma ci sono anche alcune modifiche all'. iFixit ha aperto uno degli ultimi modelli, scoprendo circuiti stampati ridisegnati, raffreddamento modificato e spazio di archiviazione non più modulare al suo. A parte il display, l'esterno disfoggia alcune nuove caratteristiche di design. C'è il cavalletto a livello, altoparlanti ridisegnati, lo slot per le cartucce meno curvo e le guide Joy-con più stabili. Tutti questi nuovi pezzi esterni significano che anche all'di...

