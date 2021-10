Sophie Codegoni spoilera il nome di una nuova possibile concorrente?

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo spoiler diIn questi giorniè finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo infatti l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi e ha accusato Soleil Sorge di essere gelosa del suo rapporto con l’imprenditore partenopeo. In puntata così i tre hanno avuto modo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - GiuseppeporroIt : Sophie Codegoni spoilera l'ingresso di nuova concorrente del reality? Ecco di chi potrebbe trattarsi (FOTO) #gfvip… - scemochileggeah : RT @theworstme6: Ho 99 problemi e se a Sophie Codegoni piacesse veramente la fessa ne avrei sempre 99 ma guarderei la live del GF - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni: 'Iniziasse a dire la verità che la gente la conosce… - infoitcultura : Il padre di Sophie Codegoni senza freni: “l’ha umiliata” -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

... che hanno scrutato nel futuro degli altri coinquilini, e in particolare di, Lulù Selassié e Gianmaria Antinolfi. Ecco che cosa è successo nella casa più spiata d'Italia. Photo ...Il rapporto nato al Grande Fratello Vip trae Gianmaria Antinolfi continua a stare al centro del gossip sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. A chiarire una volta per tutte la situazione è l' ex tronista di Uomini e Donne , ...Miriana e Giucas hanno letteralmente sconvolto gli spettatori di Canale 5 dando vita ad alcune sedute spiritiche nella Casa del Gf Vip ...Gossip TV. L'attacco dell'ex tronista alla concorrente del Grande Fratello Vip, ex collega di trono a Uomini e Donne. L'ex tronista romagnola è stata redarguita da Lulù per le attenzioni che rivolge a ...