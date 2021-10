Sciopero dei portuali, per Palazzo Chigi non c’è allarme (Di giovedì 14 ottobre 2021) I lavoratori dei porti hanno annunciato uno Sciopero in vista della giornata di domani. Dal 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. Il Viminale aumenta le misure di sicurezza, ma per Palazzo Chigi non ci sarà il caos data la percentuale di vaccinati. Sciopero dei portuali: quali sono i rischi Domani sarà il primo giorno di obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. Dopo le proteste di sabato scorso a Roma e nuove manifestazioni annunciate in tutta Italia per questo weekend, nella giornata di domani potrebbe scoppiare il caos. Tra le categorie che hanno annunciato lo Sciopero, anche i lavoratori dei porti. A farsi portavoce del malcontento dei portuali sono stati i lavoratori del porto di Trieste, uno dei più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) I lavoratori dei porti hanno annunciato unoin vista della giornata di domani. Dal 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. Il Viminale aumenta le misure di sicurezza, ma pernon ci sarà il caos data la percentuale di vaccinati.dei: quali sono i rischi Domani sarà il primo giorno di obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. Dopo le proteste di sabato scorso a Roma e nuove manifestazioni annunciate in tutta Italia per questo weekend, nella giornata di domani potrebbe scoppiare il caos. Tra le categorie che hanno annunciato lo, anche i lavoratori dei porti. A farsi portavoce del malcontento deisono stati i lavoratori del porto di Trieste, uno dei più ...

