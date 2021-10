Roma, difficile il recupero di Abraham: per domenica si prepara Shomurodov. Il report odierno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano a Trigoria le sedute di allenamento in vista della trasferta di domenica contro la Juventus. difficile, se non praticamente impossibile, il recupero di Abraham, sottoposto oggi a diverse terapie dallo staff giallorosso. Con ogni probabilità a sostituire l’inglese in attacco ci sarà Shomurodov. Per quanto riguarda i nazionali, Pellegrini e Mkhitaryan si sono allenati regolarmente con il gruppo. L’ultimo ritorno sarà quello di Vina che giocherà stanotte con l’Uruguay. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano a Trigoria le sedute di allenamento in vista della trasferta dicontro la Juventus., se non praticamente impossibile, ildi, sottoposto oggi a diverse terapie dallo staff giallorosso. Con ogni probabilità a sostituire l’inglese in attacco ci sarà. Per quanto riguarda i nazionali, Pellegrini e Mkhitaryan si sono allenati regolarmente con il gruppo. L’ultimo ritorno sarà quello di Vina che giocherà stanotte con l’Uruguay. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

angelomangiante : Questo è un documento storico. Un video inedito. Dal settore tifosi Roma a Genova un gol difficile solo da pensar… - Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd, Enrico Letta, 'se vinciamo a Roma e Torino è un trionfo'. Sul Green pass il segretario avver… - lucatelese : Faremo tante copertine. Ma bella e iconica come questa - non è un fotomontaggio - sarà difficile. Da domani in edic… - Joshua4ita : RT @mirkonicolino: #Dybala anche oggi a parte con #Morata, niente lavoro in gruppo. Difficile pensare ad un suo impiego con la #Roma, riman… - sunkencondos : @Ari1927 Impresa difficile governare Roma, e la #Raggi non era all'altezza e lo ha dimostrato. Roma ha bisogno di u… -