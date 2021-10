Processo Regeni: il coraggio e la protervia. Tredici prove di un 'assassinio di Stato'. (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il coraggio e la protervia. Il coraggio di una famiglia che non ha mai smesso di combattere per ottenere verità e giustizia per quel figlio e fratello barbaramente trucidato. La protervia di un regime ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ile la. Ildi una famiglia che non ha mai smesso di combattere per ottenere verità e giustizia per quel figlio e fratello barbaramente trucidato. Ladi un regime ...

Advertising

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - DantiNicola : .@Palazzo_Chigi si costituisce parte civile nel processo #Regeni contro gli 007 egiziani accusati dell’omicidio del… - repubblica : Regeni, via al processo: il governo si costituisce parte civile, Al Sisi tra i testimoni [di Giuliano Foschini] - DegrassiG : RT @CottarelliCPI: Si è aperto stamattina il processo per il caso Regeni in assenza degli imputati. L'Egitto fa finta che nulla stia accade… - SarnoRaffaele : RT @Palazzo_Chigi: La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Rege… -