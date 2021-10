Pensioni dal 2022 più alte (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gabriella Lax - Partiranno dal prossimo 1° gennaio gli adeguamenti all'inflazione in aumento nel 2021. L'esclusione dalle detrazioni o l'applicazione della maggiore aliquota si potrà chiedere dal 15 ottobre. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gabriella Lax - Partiranno dal prossimo 1° gennaio gli adeguamenti all'inflazione in aumento nel 2021. L'esclusione dalle detrazioni o l'applicazione della maggiore aliquota si potrà chiedere dal 15 ottobre.

Advertising

zazoomblog : Aumento pensioni dal 1° gennaio 2022 previsione: aliquota all’160% - #Aumento #pensioni #gennaio - ProDocente : Aumento pensioni dal 1° gennaio 2022, previsione: aliquota all’1,60% - orizzontescuola : Aumento pensioni dal 1° gennaio 2022, previsione: aliquota all’1,60% - eligio68 : @lucianocapone E bene faranno a rimanere a casa, a prescindere dal tema pensioni - mottadell : @DanielsunIt @Zot_64 @borghi_claudio Per adesso le abbiamo fatte a debito. I tassi sono bassi quindi per ora non ci… -