(Di giovedì 14 ottobre 2021) Panico in un avagone nellaB della capitale: un uomo all’improvviso punta undeicon lui nel vagone e: «Chiper?»… L’uomo, un 37enne, si aggirava furtivo e nervoso tra la gente già da un po’. Era agitato, minaccioso e pronto a scatenare l’inferno. E chi era presente in quel vagone, ha capito subito che non era l’imbarazzo per la richiesta di un’elemosina a guidare i passi di quell’uomo… E infatti, poco dopo,a serramanicomano, il 37enne ha cominciato a puntare la lamadel malcapitati compagni di viaggio,ndoli per farsi dare i ...

Advertising

SecolodItalia1 : Paura in metro, minaccia col coltello alla gola i passeggeri: chi devo sgozzare per qualche spiccio?… - fabrizio1972b : RT @BesouroKangal: Ma la giornalista BUFFONA di @giusbrindisi di @zona_bianca sa che oltre alla mascherina deve mantenere la distanza di si… - angelamaria_c : RT @BesouroKangal: Ma la giornalista BUFFONA di @giusbrindisi di @zona_bianca sa che oltre alla mascherina deve mantenere la distanza di si… - LAURADEPS : RT @BesouroKangal: Ma la giornalista BUFFONA di @giusbrindisi di @zona_bianca sa che oltre alla mascherina deve mantenere la distanza di si… - BesouroKangal : Ma la giornalista BUFFONA di @giusbrindisi di @zona_bianca sa che oltre alla mascherina deve mantenere la distanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura metro

Il Secolo d'Italia

" Non mi fai, Giorgia Meloni. Oltretutto sei alta une venti. Non ti vedo neanche ". Una caduta di stile talmente evidente che anche chi non è evidentemente favorevole alla politica di ...... ma mi fermò ladelle reazioni degli altri. Ho pregato tantissime volte Dio affinché ... 'Ino in autobus credo colpisca il fatto che sono italiana e vestita così. Ma sento la mia anima ...La vedete questa foto? Da lunedì scorso lo si può fare anche in Italia, ma non nei palasport. Cosa dice, davvero, il Decreto capienze. Il Ministero della Cultura chiarisce un punto cruciale sui posti ...Un video ha ripreso gli istanti dell’incidente avvenuto ieri mattina a Como, quando una mongolfiera in volo ha colpito il tetto del tempio ...