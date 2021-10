Norvegia, attacco con arco e frecce: l'attentatore è un danese 37enne convertito all'Islam (Di giovedì 14 ottobre 2021) È un danese di 37 anni, convertito all'Islam, l'autore della strage avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia. Lo ha riferito la polizia senza tuttavia rivelarne... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 ottobre 2021) È undi 37 anni,all', l'autore della strage avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud-est della. Lo ha riferito la polizia senza tuttavia rivelarne...

