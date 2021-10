Microsoft chiude LinkedIn in Cina a causa della censura: “Troppo difficile operare” (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Cina dice un clamoroso addio a LinkedIn. Il social media per lo sviluppo di contatti professionali posseduto da Microsoft smetterà entro due mesi di essere attivo nel Paese asiatico. Ad annunciarlo è stata il 14 ottobre la stessa piattaforma, che ha motivato la decisione parlando di un ambiente operativo reso sempre più difficile dai vincoli stringenti del governo nazionale. “LinkedIn sostituirà il suo servizio cinese con un servizio di job board senza funzionalità di social media“, spiega la nota pubblicata in giornata dall’azienda guidata da Jeff Weiner, che sul suo blog ufficiale ha poi citato come causa della scelta “maggiori requisiti di conformità“. Parole che suonano come un chiaro riferimento all’intervento con cui a marzo l’authority locale di vigilanza su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladice un clamoroso addio a. Il social media per lo sviluppo di contatti professionali posseduto dasmetterà entro due mesi di essere attivo nel Paese asiatico. Ad annunciarlo è stata il 14 ottobre la stessa piattaforma, che ha motivato la decisione parlando di un ambiente operativo reso sempre piùdai vincoli stringenti del governo nazionale. “sostituirà il suo servizio cinese con un servizio di job board senza funzionalità di social media“, spiega la nota pubblicata in giornata dall’azienda guidata da Jeff Weiner, che sul suo blog ufficiale ha poi citato comescelta “maggiori requisiti di conformità“. Parole che suonano come un chiaro riferimento all’intervento con cui a marzo l’authority locale di vigilanza su ...

