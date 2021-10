Meno sesso in pandemia | in lockdown calo rapporti per 1 coppia su 5

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Covid nemico del. L’emergenza pandemica ha ‘raffreddato’ gli italiani sotto le lenzuola, in particolare nel primodurante il quale unasu 5 confinate sotto lo stesso tetto non ha colto l’occasione per avere più, bensì per diradarli. Ilè stato maggiore per gli uomini, specie i più giovani, per le persone più istruite e per quelle che vivono in condizioni abitative più precarie. A indagare l’effetto coronavirus sull’intimità degli abitanti del Belpaese è uno studio pubblicato sul ‘Journal of Epidemiology’, firmato da un consorzio multidisciplinare che coinvolge psichiatri, psicologi, esperti di sanità pubblica e biostatistici dell’Istituto superiore di sanità, delle università di Genova e di Pavia, dell’Istituto Mario Negri, dell’Ispro e dell’azienda ...