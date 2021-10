Luigi De Laurentiis sul tema multiproprietà | “Una famiglia come la nostra non può ricevere una limitazione così grande”

(Di giovedì 14 ottobre 2021)De, figlio di Aurelio (patron del Napoli) e presidente del Bari, ha rilasciato ai microfoni di Radio Rai alcune dichiarazioni inerenti al: “Dare un limite temporale ad una società di calcio per capireriposizionare il proprio asset è un po’ scorretto. Vorrei leggere bene la norma, per capire, insieme ai nostri avvocati, cosa impugnare. Unala, che versa milioni di euro per supportare il mondo del calcio, non puòunagigantesca”. Foto: TwitterDeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

_SiGonfiaLaRete : Bari, Luigi De Laurentiis: “Pronti ad impugnare normativa su multiproprietà” - 100x100Napoli : Luigi #DeLaurentiis parla della norma sulla multiproprietà. - ilnapolionline : Luigi De Laurentiis sulla multiproprietà: 'Ingiusta una tale limitazione' - - sportface2016 : #Bari, Luigi De Laurentiis: 'Pronti ad impugnare norma che vieta multiproprietà' - napolista : Il presidente del Bari a Rai Sport: “La nostra famiglia versa milioni di euro per supportare il mondo del calcio, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Laurentiis

Ai microfoni di Rai Sport è intervenutoDe, presidente del Bari, che ha detto la sua sulla norma della multiproprietà. A seguire le sue parole: ' Dare un limite temporale ad una società di calcio per capire come ...De: 'Pronti ad impugnare le norme contro la multiproprietà'Dopo il caso Lotito-Lazio-Salernitana, la politica sportiva italiana ha deciso di porre rimedio ai possibili disguidi che possono nascere in futuro con le società gestite dagli stessi presidenti: è un ...Il presidente del Bari: “La nostra famiglia versa milioni di euro per supportare il mondo del calcio, non può ricevere una limitazione così” ...