Lost in Random e la sua parte artistica che prende ispirazione da One Piece e Studio Ghibli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli sviluppatori di Lost in Random recentemente hanno pubblicato nuovi concept art dedicate proprio al gioco. Uno dei punti salienti di Lost in Random è nel suo stile, che si concentra su un tema fiabesco e gotico. In un recente post sul blog sul sito Web di Zoink, l'azienda si è immersa nel modo in cui ha affrontato il mix di fiaba e oscurità, oltre a come si sono uniti per lavorare su cose come il design dei personaggi, la composizione ambientale e altro ancora. Uno dei più grandi ideali che lo Studio voleva realizzare era che il gioco avesse un aspetto artigianale e che il team fosse ispirato da Laika Studios e dai suoi lavori su film come Coraline, Kubo e la spada magica e ParaNorman. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli sviluppatori diinrecentemente hanno pubblicato nuovi concept art dedicate proprio al gioco. Uno dei punti salienti diinè nel suo stile, che si concentra su un tema fiabesco e gotico. In un recente post sul blog sul sito Web di Zoink, l'azienda si è immersa nel modo in cui ha affrontato il mix di fiaba e oscurità, oltre a come si sono uniti per lavorare su cose come il design dei personaggi, la composizione ambientale e altro ancora. Uno dei più grandi ideali che lovoleva realizzare era che il gioco avesse un aspetto artigianale e che il team fosse ispirato da Laikas e dai suoi lavori su film come Coraline, Kubo e la spada magica e ParaNorman. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Nuovi concept art per #LostInRandom. - zazoomblog : Lost in Random: stile artistico unico dai disegni scuri ai modelli in argilla della vita reale… - GameSailors : Esplora lo stile artistico unico di Lost in Random, dai disegni scuri ai modelli in argilla della vita reale - News… - blueislazy : Sayid e Shannon sono la coppia più random della prima stagione di Lost, veramente non capisco il perché stiano insieme - Dansai75 : Si torna in quella fiaba gotica che è Lost In Random! -

Ultime Notizie dalla rete : Lost Random Deathloop eccelle su Edge, mentre Kena: Bridge of Spirits non se la passa poi così bene ... Bridge of Spirits - 6 Life is Strange: True Colors - 7 Tales of Arise - 8 The Artful Escape - 7 Eastward - 7 Bonfire Peaks - 9 Lake - 6 WarioWare: Get It Together! - 8 Lost In Random - 6

Qualcuno salvi gli indie e la loro unicità Quest'anno solamente, per citarvi alcuni esempi che mi hanno fatto sobbalzare sulla sedia, abbiamo avuto Chicory A Coloful Tale , Kena Bridge of Spirit e Lost in Random . In caso non li abbiate in ...

Lost in Random Recensione: un giro di dadi con Tim Burton vigamusmagazine Recensione Lost in Random: un'altra vittoria per EA Originals La nostra recensione di Lost in Random, videogioco d'avventura del programma EA Originals realizzato da Zoink Games.

Qual è stato il videogioco più bello di settembre? Settembre è stato un mese piuttosto ricco di uscite anche se forse è mancato un vero e proprio blockbuster trainante. In ogni caso a settembre i giocatori hanno potuto mettere le mani su giochi come K ...

... Bridge of Spirits - 6 Life is Strange: True Colors - 7 Tales of Arise - 8 The Artful Escape - 7 Eastward - 7 Bonfire Peaks - 9 Lake - 6 WarioWare: Get It Together! - 8In- 6Quest'anno solamente, per citarvi alcuni esempi che mi hanno fatto sobbalzare sulla sedia, abbiamo avuto Chicory A Coloful Tale , Kena Bridge of Spirit ein. In caso non li abbiate in ...La nostra recensione di Lost in Random, videogioco d'avventura del programma EA Originals realizzato da Zoink Games.Settembre è stato un mese piuttosto ricco di uscite anche se forse è mancato un vero e proprio blockbuster trainante. In ogni caso a settembre i giocatori hanno potuto mettere le mani su giochi come K ...