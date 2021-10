L'Ismett di Palermo è l'ospedale più tecnologico in Europa e tra i primi al mondo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grande riconoscimento per l'Ismett di Palermo, certificato come l'ospedale tecnologicamente più avanzato in Europa e tra i primi al mondo. A premiare il nosocomio siciliano è stato il College of Healthcare Information Management Executives (Chime) che ogni anno stila il "Digital Health Most Wired", una classifica a livello mondiale che mira a valutare l'efficacia con cui gli ospedali e i sistemi sanitari utilizzano le nuove tecnologie nei loro programmi clinici e gestionali. Le tecnologie avanzate adottate da Ismett hanno portato l'ospedale a raggiungere un punteggio di 7 nella categoria "Acute", cioè nel trattamento di pazienti gravemente malati. In tutta Europa solo due ospedali hanno raggiunto il livello 7, l' ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grande riconoscimento per l'di, certificato come l'tecnologicamente più avanzato ine tra ial. A premiare il nosocomio siciliano è stato il College of Healthcare Information Management Executives (Chime) che ogni anno stila il "Digital Health Most Wired", una classifica a livello mondiale che mira a valutare l'efficacia con cui gli ospedali e i sistemi sanitari utilizzano le nuove tecnologie nei loro programmi clinici e gestionali. Le tecnologie avanzate adottate dahanno portato l'a raggiungere un punteggio di 7 nella categoria "Acute", cioè nel trattamento di pazienti gravemente malati. In tuttasolo due ospedali hanno raggiunto il livello 7, l' ...

