In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Ottobre: I Migliori last minute: deroghe e sgravi sui test (Di venerdì 15 ottobre 2021) Covid-19 Green pass, è tutto in extremis: norme e contentino sui tamponi In pressione – Conte: “Valutare in tempi brevi efficacia misure”. Allerta sicurezza per proteste e blocchi stradali di Carlo Di Foggia e Giacomo Salvini Segnali acustici di Marco Travaglio Quando un giornalista che non sa nulla intervista un pregiudicato per mafia che sa tutto, il risultato sono “I diari di Marcello”, nel senso di Dell’Utri, usciti ieri sul Foglio: una tetra parodia de Le mie prigioni di Silvio Pellico, peraltro identica alle interviste che Dell’Utri rilasciava quando era solo indagato e tutti dicevano che Misure Non si vive di solo pass al lavoro. L’Europa non segue il lodo Draghi Germania e Francia fanno pagare i test solo ai no vax, altrove l’obbligo vale nella Sanità o nel pubblico di Cosimo Caridi, Luana De Micco e Sabrina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Covid-19 Green pass, è tutto in extremis: norme e contentino sui tamponi In pressione – Conte: “Valutare in tempi brevi efficacia misure”. Allerta sicurezza per proe e blocchi stradali di Carlo Di Foggia e Giacomo Salvini Segnali acustici di Marco Travaglio Quando un giornalista che non sa nulla intervista un pregiudicato per mafia che sa tutto, il risultato sono “I diari di Marcello”, nel senso di Dell’Utri, usciti ieri sul Foglio: una tetra parodia de Le mie prigioni di Silvio Pellico, peraltro identica alle interviste che Dell’Utri rilasciava quando era solo indagato e tutti dicevano che Misure Non si vive di solo pass al lavoro. L’Europa non segue il lodo Draghi Germania e Francia fanno pagare isolo ai no vax, altrove l’obbligo vale nella Sanità o nel pubblico di Cosimo Caridi, Luana De Micco e Sabrina ...

Advertising

fattoquotidiano : La gestione della prima fase della pandemia da parte del governo Johnson è stata “uno dei peggiori fallimenti nella… - fattoquotidiano : Infine duello fu. E tolse ogni dubbio sul motivo per cui Enrico Michetti ha sempre evitato i confronti diretti con… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: Giallo rotti. Letta imbarca Calenda e Renzi, Conte dice no - LalliVincenzo : RT @SMaurizi: finalmente si apre il processo ai presunti torturatori e assassini di #GiulioRegeni, guardate cosa abbiamo scoperto: un'unità… - RougeAlessandro : RT @mondopadano: #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 22 ottobre con una nuova ricchissima edizione. La prima pagina, dedicata all'inch… -