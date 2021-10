Eventi e scadenze del 14 ottobre 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lunedì 11/10/Appuntamenti: Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale– Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale (fino a domenica 17/10/) Meeting annuale IIF– Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che ...