Documenti falsi per il Reddito di cittadinanza | 50 denunciati

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si presentavano agli uffici postali di Milano per incassare ildima non sapevano parlare italiano. È così che il compartimento Polizia postale e delle comunicazioni di Milano ha dato avvio a un’indagine che ha portato all’individuazione di oltre cinquanta soggetti che hanno percepito, o tentato di percepire, ildisenza averne diritto. I 50 sono stati. È stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l’ingresso in Italia di soggetti provenienti dalla Romania, dall’Austria e dalla Germania per recarsi presso gli uffici postali milanesi al fine di ricevere la card, che ritiravano dietro presentazione dificati. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di ...

poliziadistato : Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla… - alessandro_972 : RT @Adnkronos: Documenti falsi per il #Redditodicittadinanza, 50 denunciati a #Milano. - Carla12450515 : RT @Adnkronos: Documenti falsi per il #Redditodicittadinanza, 50 denunciati a #Milano. - Damiano_Pagani : RT @poliziadistato: Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla #Poliziapostale… - andrea_falivene : RT @poliziadistato: Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla #Poliziapostale… -

Ultime Notizie dalla rete : Documenti falsi

... dall'Austria e dalla Germania per recarsi presso gli uffici postali milanesi al fine di ricevere la card, che ritiravano dietro presentazione difalsificati. L'indagine, coordinata dalla ...Nel corso degli approfondimenti investigativi è emersa anche la produzione e utilizzazione di almeno trentad'identitàutilizzati per l'apertura di conti correnti in vari paesi ...Incassavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, presentandosi agli uffici postali con documenti falsi, ma sono stati scoperti perché non parlavano italiano. Così per oltre 50 persone è sc ...che ritiravano dietro presentazione di documenti falsificati. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dal servizio polizia postale e della comunicazioni di Roma, è iniziata ...