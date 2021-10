Dai portuali a camionisti e badanti: ecco le categorie con più no vax (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella sola polizia, a Torino a non essersi vaccinato è un agente su tre, a Firenze quasi quattro su dieci. A Roma e Milano, invece, va leggermente meglio, anche se in ognuno dei reparti delle due città ci sono un centinaio di poliziotti che non hanno fatto neanche la prima dose Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella sola polizia, a Torino a non essersi vaccinato è un agente su tre, a Firenze quasi quattro su dieci. A Roma e Milano, invece, va leggermente meglio, anche se in ognuno dei reparti delle due città ci sono un centinaio di poliziotti che non hanno fatto neanche la prima dose

sole24ore : #Greenpass obbligatorio, dai #portuali ai #camionisti, tutti i numeri dei #no vax categoria per categoria:… - Noncredopropri0 : RT @NastassiaFi: Questi problemi avrebbero dovuto essere affrontati dal Partito socialista e dai sindacati che invece capitolarono vergogno… - TAL77SVAD : RT @byoblu: Inizierà domani mattina alle ore 7 (presso il varco n.4, Molo VII) il blocco delle operazioni nel porto di Trieste annunciato… - luisa13371193 : RT @Stud_NoGp_Unipd: La resistenza attiva parte dai Portuali di Trieste, cui porgiamo massima solidarietà e stima. Gli studenti e i lavorat… - ACBINO1971 : RT @FmMosca: Vorrei far notare che molti portuali di #Trieste sono vaccinati e che manifestano per i diritti di chi, non volendo farsi il v… -