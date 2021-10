Componenti difettose per il Boeing 787 | Leonardo crolla in Borsa

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Difetti di fabbricazione nellein titanio fornite allaimprovvisamente in. Nella seduta odienta il gruppo aerospaziale italiano ha visto scendere in pochi ...

Advertising

DividendProfit : Leonardo crolla fino a -7%, pesano rumor su componenti difettose Boeing 787 - Marietto151 : @DomenicoSimon17 @filipporiccio1 @TCommodity Mi sembra che l'unica illusione sia affidarsi al nucleare come se foss… -

Ultime Notizie dalla rete : Componenti difettose

Il Giorno

...2 euro a 6,73Â euro, con un calo repentino del 6% Secono quanto riprotato da Bloomberg, il tonfo a Piazza Affari sarebbe dovuto ai difetti delleper il Boeing 787 Dreamliner . Il ...... riportata dall'agenzia Reuters, secondo cui sarebbe il gruppo aerospaziale italiano il fornitore che ha segnalato a Boeing la fabbricazione non corretta di alcunein titanio del Boeing ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - I difetti riguarderebbero i 787 costruiti negli ultimi tre anni, scrive il Wall Street Journal, precisando che Boeing non ha indicato nello specifico ...Indiscrezione di Bloomberg: difetto di fabbricazione negli elementi in titanio che non rispetterebbero le norme di soliditĂ ...