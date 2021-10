Ballando con le Stelle, Morgan smentisce alcune voci particolari sulla sua partecipazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) In queste ore arriva la smentita di Morgan circa una voce molto particolare che lo voleva concorrente di Ballando con le Stelle 2021 per sole 3 puntate (sempre che fosse arrivato alla terza puntata). Le voci ipotizzavano anche una sostituzione, trovata in Alessandra Mussolini, ex concorrente dello show di Milly Carlucci. Ebbene, intervistato da Leggo, a proposito di questo rumors, Morgan avrebbe detto: Non so chi l’ha detta questa cosa! fonte: bubinoblog.org Il cantante, dunque, si prepara a questa nuova esperienza televisiva che scelto di fare per i seguenti motivi: Con l’avanzare dell’età, devo contrastare in qualche modo la pigrizia, a parte i miei studi musicali non sono uno che si mette a fare palestra. Ho capito che a un certo punto della tua vita non puoi dimenticarti del fisico. ... Leggi su trashblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) In queste ore arriva la smentita dicirca una voce molto particolare che lo voleva concorrente dicon le2021 per sole 3 puntate (sempre che fosse arrivato alla terza puntata). Leipotizzavano anche una sostituzione, trovata in Alessandra Mussolini, ex concorrente dello show di Milly Carlucci. Ebbene, intervistato da Leggo, a proposito di questo rumors,avrebbe detto: Non so chi l’ha detta questa cosa! fonte: bubinoblog.org Il cantante, dunque, si prepara a questa nuova esperienza televisiva che scelto di fare per i seguenti motivi: Con l’avanzare dell’età, devo contrastare in qualche modo la pigrizia, a parte i miei studi musicali non sono uno che si mette a fare palestra. Ho capito che a un certo punto della tua vita non puoi dimenticarti del fisico. ...

