Avellino | il report dall’infermeria per Kanoutè e Scognamiglio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nessun recupero lampo per Mamadou Kanoute e Gennaro. Il tecnico Piero Braglia non potrà contare su due calciatori per la trasferta di domenica – ore 14.30 – contro la Fidelis Andria. Il primo si è sottoposto ad una nuova risonanza magnetica: l’infiammazione precedentemente evidenziata si è ridotta. Resta comunque uno stato infiammatorio e pertanto il giocatore continuerà con un programma specifico e cure fisioterapiche. Continuano i problemi alla caviglia per il difensore di Gragnano che proseguirà con un lavoro differenziato e cure fisioterapiche. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

