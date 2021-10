Atp Finals | la Race per Torino 2021 aggiornata | Berrettini e Sinner sognano la qualificazione

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La classifica dellapersettimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannikpuò alimentare il suo sogno chiamato Atp. L’azzurro, visto il livello di tennis espresso in quest’avvio di stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per lafino alla fine. Si può dire lo stesso di Matteo, protagonista di una prima parte dell’anno straordinaria. Di seguito la. LADELLE(al 14 ottobre): Djokovic 8370 punti ...

SPORT Sinner in finale al torneodi Washington Indian Wells, Berrettini si arrende a Fritz: ... resta ampiamente in corsa per ledi Torino, dove al momento sarebbe riserva. Agli ATP lo spettacolo è assicurato, partecipano infatti alla competizione soltanto gli otto migliori tennisti dell'anno, motivati non soltanto dal prestigio del torneo ma anche dalla possibilità di c ...Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner. Taylor Fritz chiude sul 2-0 la personalissima sfida con la squadra azzurra sul cemento di Indian Wells e trova quanto meno posto sul tavolone dei quarti di ...