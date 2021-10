Ambra Angiolini, «il tradimento» di Max Allegri e la fine di un amore che merita rispetto (Di giovedì 14 ottobre 2021) La fine di un amore merita rispetto. Anche se i protagonisti sono due famosi come Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A ricordarlo agli adulti ci ha dovuto pensare la diciassettenne Jolanda, nata dal matrimonio di Ambra con il cantante Francesco Renga. Quando l’indiscrezione della rottura tra l’attrice e l’allenatore è diventata pubblica, Ambra ha ricevuto da Striscia la Notizia un tapiro che ha ferito nell’animo la figlia. Spingendola a uno sfogo social in cui rivela anche le cause dell’addio: Allegri avrebbe tradito la fiducia di sua madre. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 ottobre 2021) La fine di un amore merita rispetto. Anche se i protagonisti sono due famosi come Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A ricordarlo agli adulti ci ha dovuto pensare la diciassettenne Jolanda, nata dal matrimonio di Ambra con il cantante Francesco Renga. Quando l’indiscrezione della rottura tra l’attrice e l’allenatore è diventata pubblica, Ambra ha ricevuto da Striscia la Notizia un tapiro che ha ferito nell’animo la figlia. Spingendola a uno sfogo social in cui rivela anche le cause dell’addio: Allegri avrebbe tradito la fiducia di sua madre.

