Abolizione delle tariffe roaming in tutta l’Ue prorogata fino al 2032 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriva il via libera della commissione per l’industria del Parlamento europeo alla richiesta di estensione per altri dieci anni, fino al 2032, in tutta la Ue dell’Abolizione delle tariffe di roaming, entrata in vigore nel 2017. Secondo il testo, approvato con 67 voti favorevoli, nessuno contrario e 7 astenuti, i consumatori dovranno poter continuare a utilizzare i propri telefoni cellulari senza costi aggiuntivi rispetto alla propria tariffa nazionale quando si recano all’estero nell’Unione e navigare sui loro telefonini alla stessa velocita’ all’estero come nel loro Paese di origine. La relazione chiede di vietare le pratiche commerciali che riducono la qualità dei servizi di roaming, ad esempio passando da una connessione 4G a una 3G. Gli ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriva il via libera della commissione per l’industria del Parlamento europeo alla richiesta di estensione per altri dieci anni,al, inla Ue dell’di, entrata in vigore nel 2017. Secondo il testo, approvato con 67 voti favorevoli, nessuno contrario e 7 astenuti, i consumatori dovranno poter continuare a utilizzare i propri telefoni cellulari senza costi aggiuntivi rispetto alla propria tariffa nazionale quando si recano all’estero nell’Unione e navigare sui loro telefonini alla stessa velocita’ all’estero come nel loro Paese di origine. La relazione chiede di vietare le pratiche commerciali che riducono la qualità dei servizi di, ad esempio passando da una connessione 4G a una 3G. Gli ...

