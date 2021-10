Uomini e Donne 13 Ottobre: Tina spaventa Maurizio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi 13 Ottobre 2021 è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Gemma incontra un nuovo corteggiatore Maurizio ma deve lottare per entrare visto che Tina gli sbarra la strada. Diego è deluso da ValenTina perchè ha scelto di uscire con Graziano e non con lui e i due decidono di interrompere la loro conoscenza. Anche Vittoria discute con Diego e Graziano si ritrova nel mezzo. Si passa a Joele. Per lui ci sono Eleonora e Katia e il tronista elimina Eleonora mentre Ida apprezza Diego. Uomini e Donne 12 Ottobre: Biagio è sempre nel mirino Uomini e Donne 13 Ottobre: un nuovo corteggiatore per Gemma La puntata inizia con il solito botta e risposta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oggi 132021 è andata in onda la nuova puntata disu Canale 5 alle 14:45. Gemma incontra un nuovo corteggiatorema deve lottare per entrare visto chegli sbarra la strada. Diego è deluso da Valenperchè ha scelto di uscire con Graziano e non con lui e i due decidono di interrompere la loro conoscenza. Anche Vittoria discute con Diego e Graziano si ritrova nel mezzo. Si passa a Joele. Per lui ci sono Eleonora e Katia e il tronista elimina Eleonora mentre Ida apprezza Diego.12: Biagio è sempre nel mirino13: un nuovo corteggiatore per Gemma La puntata inizia con il solito botta e risposta ...

