‘Squid Game’ serie Netflix più vista di sempre

'Squid Game' è la serie Netflix più vista di sempre al lancio. La fiction coreana ha raggiunto 111 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione, scalzando dalla vetta 'Bridgerton', che ne aveva ottenuti 82 milioni. Un risultato che dimostra come l'obiettivo del gigante dello streaming di realizzare spettacoli più internazionali sia stato un enorme successo. Minyoung Kim, Vice President Content di Netflix Corea ha dichiarato alla Cnn che 'Squid Game' "è andata ben oltre i nostri sogni più ottimistici". La serie in nove parti, che ha debuttato a settembre, racconta la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza, che ha in palio 46 milioni di won coreani.

