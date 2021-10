Serie A 2021/2022, ottava giornata: programma, orari, tv e streaming (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutto pronto per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Dopo la pausa nazionali, torna il campionato che presenta grandi big match e sfide interessanti. A partire da Lazio-Inter, fino ad arrivare ad un Juventus-Roma che offrirà indicazioni preziose ad Allegri e Mourinho. Senza dimenticare Napoli-Torino con Spalletti che cercherà di mantenere saldo il punteggio pieno contro i granata di Juric, ancora condizionati dagli infortuni. Di seguito, il programma con le dirette tv di ogni sfida. Il programma Sabato 16 ottobre Ore 15:00, Spezia-Salernitana (Dazn) Ore 18:00, Lazio-Inter (Dazn) Ore 20:45, Milan-Hellas Verona (Dazn/Sky) Domenica 17 ottobre Ore 12:30, Cagliari-Sampdoria (Dazn/Sky) Ore 15:00, Empoli-Atalanta (Dazn) Ore 15:00, Genoa-Sassuolo (Dazn) Ore 15:00, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutto pronto per l’di. Dopo la pausa nazionali, torna il campionato che presenta grandi big match e sfide interessanti. A partire da Lazio-Inter, fino ad arrivare ad un Juventus-Roma che offrirà indicazioni preziose ad Allegri e Mourinho. Senza dimenticare Napoli-Torino con Spalletti che cercherà di mantenere saldo il punteggio pieno contro i granata di Juric, ancora condizionati dagli infortuni. Di seguito, ilcon le dirette tv di ogni sfida. IlSabato 16 ottobre Ore 15:00, Spezia-Salernitana (Dazn) Ore 18:00, Lazio-Inter (Dazn) Ore 20:45, Milan-Hellas Verona (Dazn/Sky) Domenica 17 ottobre Ore 12:30, Cagliari-Sampdoria (Dazn/Sky) Ore 15:00, Empoli-Atalanta (Dazn) Ore 15:00, Genoa-Sassuolo (Dazn) Ore 15:00, ...

