Sebastian Vettel, preghiera alla Formula Uno: "Più messaggi di uguaglianza"

Sensibilizzare di più le persone, e gli appassionati della Formula Uno, sulle importanti tematiche ambientali e sociali. Sebastian Vettel è un pilota abituato a battagliare in pista per difendere i colori delle sue scuderie, ma sceso dalla vettura intraprende altre guerre che hanno orizzonti certamente più utili alla collettività. Il tedesco vorrebbe che la F1 riuscisse a trascinare verso questi argomenti annosi tante persone. Riuscirà a vincere anche questa sfida Seb?

Le speranze di Sebastian Vettel per un domani migliore in Formula Uno

Ecco le dichiarazioni dell'ex campione del mondo, oggi alla guida dell'Aston Martin, rilasciate a The-Race: "Questo è il mio modo di pensare, e sono felice di esprimere la mia opinione, come ...

