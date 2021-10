Partite Iva e tasse, importante conferma dal Governo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Governo sta per definire la proroga del regime forfettario per le Partite Iva che arrivano fino a 65mila euro Il Governo guarda al futuro ed è alle prese con la programmazione triennale degli obiettivi economici prevista dalla Legge di Bilancio. La legge va presentata alle Camere per l’approvazione entro il 20 di ottobre. Queste, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilsta per definire la proroga del regime forfettario per leIva che arrivano fino a 65mila euro Ilguarda al futuro ed è alle prese con la programmazione triennale degli obiettivi economici prevista dalla Legge di Bilancio. La legge va presentata alle Camere per l’approvazione entro il 20 di ottobre. Queste, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mattino5 : 'Che cosa vuole essere il #CentroDestra? Secondo me c'è un immenso ceto medio di lavoratori del privati, autonomi e… - pf9395 : @ElenaCarnevali @Deputatipd @chiaragribaudo E' già un miracolo che le donne vengano assunte e non prese a stage o p… - ForzaGiorgia2 : RT @mruspandini: Covid, Meloni: Su partite IVA Conte e Gualtieri hanno mentito. Dati CGIA Mestre impietosi - MasettiTania : RT @andreabonazzabz: Dopo centinaia di migliaia di partite IVA chiuse, centinaia di migliaia di lavoratori a casa e la violazione dei più e… - PicassoAntonio : RT @competereEU: I numeri indicano che l’economia italiana è più dinamica delle previsioni dopo la crisi sanitaria, con le #partiteIva in c… -